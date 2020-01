Wahltreffs der Lichtenfelser SPD

Für eine gemeinsame Entwicklung der Stadt braucht es die ganze Bevölkerung. Die SPD veranstaltet dazu weitere Wahltreffs. Termine sind am Montag, 3. Februar, in der Gastwirtschaft Fischer in Mönchkröttendorf, am Mittwoch, 4. Februar, in der Gastwirtschaft "Lindeneck" in Isling sowie am Mittwoch, 5. Februar, in der Gastwirtschaft "Jägersruh" in Buch am Forst. Die Treffs beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr sind alle Interessierten zu Gesprächen bei Punsch und Plätzchen eingeladen. Die Kandidaten der SPD-Liste und Bürgermeister Andreas Hügerich kann man dazu an der Kirche in Mönchkröttendorf, am Kohlbauerplatz in Isling und am Dorfplatz in Buch am Forst antreffen. red