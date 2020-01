Wahltreffen der SPD mit Punsch und Plätzla

Die SPD lädt zum Wahltreff am Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr in Trieb für die Ortsteile Trieb, Krappenroth und Degendorf in die Gastwirtschaft Schardt ein. Bereits um 18.30 Uhr kann man die Kandidaten der SPD-Liste und Bürgermeister Andreas Hügerich bei Gesprächen mit Punsch und Plätzla vor dem Feuerwehrhaus in Trieb kennenlernen. Eine weitere Wahlveranstaltung findet am Freitag, 31. Januar, in Klosterlangheim statt. Ebenfalls um 18.30 Uhr laden die Kandidaten und Bürgermeister Andreas Hügerich zu Gesprächen bei Punsch und Plätzla vor die Kirche ein. Die Wahlveranstaltung wird in der Gastwirtschaft "Klosterhof" fortgeführt. red