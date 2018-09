Wahlplakate zerstört und gestohlen

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag haben bislang unbekannte Täter in der Adenauerallee in Forchheim Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt, indem sie diese abrissen. Des Weiteren wurden im selben Zeitraum in der Adenauerallee bis zum Ende der Burker Straße weitere Wahlplakate entwendet, welche mit Kabelbindern an Straßenlaternen befestigt waren. Wer Hinweise zu diesen Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0. pol