Wahlplakate führen ein zweites Leben als Kunstwerk

Sie sind total unterschiedlich und stimmen fröhlich in einer Zeit der Corona-Tristesse: Die von Kindern aus der (geschlossenen) Steppacher Kita "Arche Noah" gemalten Bilder. Für die Kunstwerke wurden die Wahlplakate von Gerd Dallner, dem neuen Bürgermeister von Pommersfelden, recycelt.

In Steppach haben die Kinder Tore und Zäune ihrer Häuser mit den Bildern geschmückt (der FT berichtete). Der neu gewählte Bürgermeister ließ die gesammelten Werke des Steppacher Nachwuchses zu einer Collage in DIN-A-1-Format (59,4 mal 84,1 Zentimeter) zusammenstellen. In der Mitte wird das Ganze durch den Bericht im Fränkischen Tag erläutert. Die fertige Collage ist jetzt am Zaun des Kindergartens zu bewundern, aber auch als "Collage to go" im kleineren Format mitzunehmen. Auf einer Besichtigungstour durch den Ort können die einzelnen "Gemälde" somit abgehakt werden.

Herausragend dürfte dabei die Darstellung des neuen Bürgermeisters mit Dali-Schnurrbart und Teufelshörnchen sein, die ein Kind dem neuen Gemeindechef verpasste. Wie bekannt wurde, ist dieses Gemälde leider nicht im öffentlichen Raum zu bestaunen, sondern hängt am Eingang zu einem ganz privaten Kinderzimmer.

Evi Seeger