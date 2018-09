Wahlplakate beschädigt

Wegen der Sachbeschädigung verschiedener Wahlplakate wurde am Wochenende Anzeige bei der Polizei erstattet. In der Nacht zum Sonntag beschmierte ein unbekannter Täter vier Wahlplakate in der Kronacher Straße mit schwarzer Farbe, in der Bamberger Straße wurden weitere 15 Wahlplakate heruntergerissen. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen. pol