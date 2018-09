Wahlplakat beschädigt

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in Rottershausen in der Unteren Dorfstraße CSU-Wahlplakate beschmiert und beschädigten einen Dreiecks-Plakatständer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 130 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, in Verbindung zu setzen. pol