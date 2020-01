Wahlkampftermine des CSU-Ortsverbandes

Der CSU-Ortsverband Bischberg-Trosdorf-Tütschengereuth-Weipelsdorf informiert die Bevölkerung über folgende Wahlkampftermine: Freitag, 10. Januar, 19 Uhr: Stärk' antrinken im Vereinsheim des 1. FC Bischberg mit Livemusik von "Soundexpress"; Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr: Veranstaltung in Weipelsdorf in der ehemaligen Wirtschaft "Bräutigam"; Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr: Veranstaltung im Gasthaus Wachter Trosdorf; Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr: Veranstaltung im Landgasthof Hümmer in Bischberg; Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr: Veranstaltung im Gasthof Schlossgaststätte Brehm in Tütschengereuth; Mittwoch, 26. Februar, 19 Uhr: Politischer Aschermittwoch mit Heringessen in der Brauerei "Zur Sonne" Bischberg; Freitag, 6. März, um 19 Uhr: Weißbierfest in der Halle des Rad- und Kraftfahrvereins "Solidarität" Bischberg. red