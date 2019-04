Kürzlich kam der CSU-Ortsverband im Schützenhaus zur Hauptversammlung zusammen. Vorsitzender Dirk Rosenbauer, designierter Bürgermeisterkandidat, berichtete davon, dass man sich im kleinen Kreise seit Oktober letzten Jahres Gedanken gemacht habe, wie man den anstehenden Übergang im Bürgermeisteramt so professionell und zukunftsweisend wie möglich gestalten könne. Aus dieser kleinen Runde sei in den letzten Wochen ein Wahlkampfteam mit zwölf Personen der drei Ortsverbände Michelau, Schwürbitz und Neuensee entstanden, und zwar nicht nur aus Gemeinderäten. So solle gewährleistet werden, dass keine "Betriebsblindheit" aufkommt und möglichst viele Gedanken und Wünsche aufgenommen werden.

Vor den Neuwahlen verabschiedete Rosenbauer Bürgermeister Helmut Fischer aus seinem Amt als Schriftführer und Vorstandsmitglied im Ortsverband. Mit einem Brotzeitkorb dankte Rosenbauer symbolisch für den jahrzehntelangen Einsatz von Helmut Fischer.

Fischer zeigte den Status quo der Gemeinde Michelau auf. Momentan seien einige Projekte am Laufen, in die die Gemeinde Millionensummen investiere, angefangen beim teuren Hochwasserschutz über die hohen Kosten der Kinderhorte in Michelau und Schwürbitz bis hin zu den Pflichtaufgaben Hallenbad, Korbmuseum und Mainfeldhalle. Straßen- und Brückenbau, Barrierefreiheit in allen öffentlichen Bereichen, modernste energiesparende Beleuchtung, 100 Prozent Breitbandversorgung - all dies habe man in Michelau ohne Neuverschuldung geschultert, was im nordbayerischen Vergleich Seinesgleichen suche, meinte Fischer.

Das Neuwahlergebnis

Die Neuwahl des Vorstands hatte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Dirk Rosenbauer, stellvertretende Vorsitzende Clemens Weisser und Frank Oettel, Schatzmeister Dirk Fischer, Schriftführerin Christina Schug. Sie wird künftig alle Bereiche vom reinen Protokoll über die Betreuung der Homepage und der sozialen Medien bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit abdecken. Zu Mitgliedern des Vorstandes wurden Roland Ponsel, Toni Spitzenpfeil, Michael Knoblach, Judith May, Hans-Jürgen Schug, Lothar Sigmund und Hannelore Schmidt gewählt. Als Kassenprüfer fungieren Lothar Sigmund und Michael Knoblach. Kreisdelegierte wurden Frank Oettel, Clemens Weisser, Christina Schug, Dirk Rosenbauer und Michael Stettner. Stellvertretende Kreisdelegierte sind Judith May, Toni Spitzenpfeil, Hans-Jürgen Schug, Lothar Sigmund und Roland Ponsel. sm