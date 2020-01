Wahlkampfauftakt an diesem Donnerstag

Nach verschiedenen Ortsbegehungen findet der offizielle Wahlkampfauftakt der Freien Wählergemeinschaft und der Freien Bürger der Ortsteile von Altenkunstadt am heutigen Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Reichstein in Strössendorf statt.

Weiterhin stehen am Samstag, 1. Februar, um 13 Uhr in Prügel (ab dem Dr.-Martin-Luther-Platz) und um 14.30 Uhr in Maineck (Treffpunkt Dorflinde) Ortsbegehungen sowie am Sonntag, 2. Februar, um 10.30 Uhr im Sportheim von Woffendorf ein politischer Frühschoppen an. red