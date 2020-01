Wahlinformationen der Wählergemeinschaft

Die Freie Wählergemeinschaft und die Freien Bürger der Ortsteile beginnen mit Wahlveranstaltungen. Es sind am Samstag, 25. Januar, Ortsbegehungen vorgesehen und zwar um 13 Uhr in Spiesberg (Treffpunkt Ortskapelle) und um 14.30 Uhr in Strössendorf (Treffpunkt Dorfbrunnen). Alle Interessierten sind eingeladen. Das erste Bürgergespräch findet am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Reichstein in Strössendorf statt. dr