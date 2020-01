Wahlinformationen bei der PWW

Im Zuge der Vorbereitungen der Kommunalwahl im März finden die Wahlinformationsabende der Parteifreien Wähler Wildflecken (PWW) am Samstag, 1. Februar, im Haus des Gastes in Oberbach, am Donnerstag, 6. Februar, im Sportheim in Wildflecken und am Freitag, 14. Februar, im Sportheim in Oberwildflecken statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Themen sind neben der Vorstellung der Kandidaten der Rückblick auf die derzeitige Legislaturperiode sowie die Ziele für die nächsten sechs Jahre. sek