Wahlhelfer gesucht

Für die am 26. Mai 2019 stattfindende Europawahl sucht die Stadt Münnerstadt ehrenamtliche Wahlhelfer. Die Vorbereitungsarbeiten für die Wahl im Mai laufen bei der Verwaltung der Stadt bereits auf Hochtouren. Die Wahlhelfer kümmern sich vor Ort um den reibungslosen Ablauf der Stimmabgabe und sind für die Stimmauszählung zuständig. Wahlhelfer kann jeder Deutsche oder Unionsbürger werden, der am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. Interessierte können sich im Bürgerservicebüro, per Mail: wahlen@muennerstadt.deoder Tel.: 09733/810 534 melden. sek