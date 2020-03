Wahlergebnisse im Turnverein Michelau

Förderausschuss Dazu gehören Clemens Weisser, Helmut Fischer und Ulrich Nehling. Dem Wirtschaftsrat gehören Clemens Weisser, Nicole Will, Christina Köhlerschmidt und Jeanette Weisser an. Ergänzt wird das Gremium durch Else Fischer, Gerda Fischer, Helmut Fischer, Angela Kießling, Helmut Kießling, Ulrich Nehling, Günther Nemmert, Armin Pfaff, Holger Schmidt, Alexander Schultheiß und Lutz Weisser.

Turnrat tagt künftig in folgender Zusammensetzung: Clemens Weisser, Barbara Nehling, Gerda Fischer, Stefan Hammerschmidt, Holger Schmidt, Marion Hoppe, Frieda Knab, Anna Nehling, Daniel Pfaff, Martin Rostalski, Jeanette Weisser, Stefan Weisser, Giulia Glatzer, Nicole Will, Inge Schultheiß, Hubert Schultheiß, Lea Borchert und Sebastian Kießling.

Dem Ältestenrat gehören Else Fischer, Helmut Fischer, Rudi Gick, Armin Pfaff, Erich Schorn, Horst Weisser, Thomas Weisser und Birgit Sigmund an.

Abteilungsleiter sind Oberturnwart Holger Schmidt, Abteilungsleiter Martin Rostalski, Jugendleiterin Anna Nehling, Leichtathletikwartin Jeanette Weisser, Handballspielleiter Daniel Pfaff, Niklas Krügl (Jugend), Schwimmwartin Jana Henke, Wanderwart Sebastian Kießling und Volleyball Thomas Weisser. Kassenprüfer für ein weiteres Jahr sind Frieda Knab, Stefan Weisser. und Kassenprüfer für zwei Jahre sind Ulrich Nehling und Lutz Weisser.

Übungsleiter sind Barbara Braun-Franzke, Sabine Gick, Holger Heid, Stefan Hammerschmidt, Günter Nemmert, Nina Ruckdäschel, Carola Hirle, Anna Nehling, Barbara Marion Hoppe, Frieda Knab, Evi Kotschenreuther, Silke Krolop, Anna Nehling, Barbara Nehling, Christina Köhlerschmdit, Horst Poltermann, Elke Schmidt, Holger Schmidt, Hubert Schultheiß, Claudia Taumann, Carina Kießling, Dagmar Wehner, Clemens Weisser, Jeanette Weisser, Nicole Will, Torsten Schaller, Michelle Bechmann, Rebecca Lauer, Christoph Trier, Martin Rostalski, Jonas Hirle, Mareike Naumann, Vanessa Barthule, Lena Spitzenberger, Tina Hammerschmidt, Lilly Schultheiß, Emma Schultheiß, Lisa Fuss, Lisa Gagel, Edi Stark, Annika Meusel, Katharina Benos, Franziska Hauerstein, Kimberly Mahr und Hannes Weisser. Als Übungsleiter im Handball wurden Hans Borchert, Kai Will, Daniel Pfaff, Giulia Glatzer, Lea Borchert, Niklas Krügl, Peter Pawlik und Julian Seel bestätigt. kag