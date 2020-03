Wahlergebnis digital abrufen

Das Amt für Informationstechnik der Stadt Forchheim teilt mit, dass die vorläufigen Wahlergebnisse für die Oberbürgermeisterwahl und die Stadtratswahl am Tag der Kommunalwahl, am Sonntag, 15. März, mit der VoteManager-App bequem über das Smartphone abgerufen werden können.

Auf dieser App werden die aktuellen vorläufigen Wahlergebnisse nur aus den städtischen Wahlbezirken eingespeist. Ebenso finden Sie die Links auf die aktuellen Daten zur Wahl auf der städtischen Homepage unter dem Link www.forchheim.de.

Die vorläufigen Ergebnisse der Landrats- und der Kreistagswahl aus dem gesamten Landkreis Forchheim sind am Wahltag aktuell auf der Homepage des Landratsamtes Forchheim unter www.lra-fo.de, Stichwort "Kommunalwahl 2020", abrufbar.

Das vorläufige Wahlergebnis der Oberbürgermeister- und der Stadtratswahl (vorbehaltlich der Feststellung des Wahlausschusses) wird durch Aushang an der Amtstafel der Stadt Forchheim bekanntgegeben und zwar ? für die Oberbürgermeisterwahl am Montag, 16. März, morgens gegen 8 Uhr, für die Stadtratswahl am Dienstag, 17. März, im Lauf des Vormittags.

Keine Übertragung im LRA

Das Landratsamt weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Beschränkungen von öffentlichen Veranstaltungen auf das Nötigste die geplante Übertragung der Wahlergebnisse im Foyer des Landratsamtes abgesagt wurde. red