Wahlen wurden wiederholt

Aufgrund eines Formfehlers mussten die am 27. Januar bei der Jahresversammlung der Soldatenkameradschaft Wallenfels durchgeführten Neuwahlen wiederholt werden. Das Vertrauen erhielten auch in der ergänzenden Hauptversammlung vom 23. Mai Christopher Zeuß als Erster Vorsitzender und Hauptmann sowie der neugewählte Günther Stöcker als Zweiter Vorsitzender und Kammerwart.

Ergebnisse der Neuwahlen

Diese Personen bilden den Vorstand der SK Wallenfels: Vorsitzender und Hauptmann Christopher Zeuß, Zweiter Vorsitzender Günther Stöcker (neu), Schriftführerin Evi Stumpf, Kassiererin Heidi Hader, Kassenprüfer Dieter Müller und Michael Stumpf, Fähnrich Jürgen Hahn, Zweiter Fähnrich Georg Heibl, Kammerwart Günther Stöcker, Vereinsbote Helmut Müller.

Ausschussmitglieder sind Danny Bärenz, Uwe Fleischmann, Bruno Hahn, Patrick Hahn (neu), Jörg Krellowetz, Helmut Ring, Henry Stöcker, Reinhard Stumpf sowie Roland Stumpf.

In einer Schweigeminute wurde bei der Versammlung dem langjährigen Zweiten Vorsitzenden Edgar Bärenz gedacht, der kürzlich verstorben war. Er hat viel für seine Soldatenkameradschaft Wallenfels geleistet. Vorsitzender Christopher Zeuß appellierte daher an alle Kameraden, sich an den Trauerfeierlichkeiten am Mittwoch, 29. Mai, um 14.30 Uhr in der Kirche "St. Thomas" in Wallenfels zu beteiligen. sd