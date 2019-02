Wahlen im zweiten Anlauf

Der St. Johannisverein Poppenroth-Albertshausen, Träger der Kindergärten in den beiden Stadtteilen, unternimmt einen zweiten Anlauf, einen Vorstand zu finden, nachdem dies am 16. Januar nicht gelungen war. Beginn ist am Mittwoch, 20. Februar, um 20 Uhr im Gasthaus "Zur Traube". Eine Fachberaterin des Caritasverbandes Würzburg beantwortet Fragen. sek