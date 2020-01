Wahlen, Ehrungen und Auszeichnungen

Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Lauter hält am Montag, 6. Januar, ihre Generalversammlung in der Edelweißhalle. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben den üblichen Regularien stehen die turnusgemäßen Wahlen und Ehrungen für langjährige Mitglieder an. Des Weiteren werden die besten Sportschützen des Vereines ausgezeichnet. sek