Wahlabend mit Landrat

Die CSU Heroldsbach lädt ein zum politischen Abend mit Landrat Hermann Ulm, dem Bürgermeisterkandidaten Benedikt Graf von Bentzel und den CSU-Listenkandidaten zur Gemeinderatswahl 2020. Die Wahlveranstaltung am Donnerstag, 30. Januar, beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Gaststätte Dippacher in Poppendorf statt, wie aus einer Mitteilung der CSU hervorgeht. red