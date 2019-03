Wahl 2020: CSU ist für Bittenbrünn

Keine Veränderungen in der Vorstandschaft haben die Neuwahlen des CSU-Ortsverbandes Königsberg in der Gastwirtschaft "Schwarzer Adler" in Unfinden ergeben. Vorsitzende Stefanie Hümpfner führt den Ortsverband auch die kommenden beiden Jahre mit Alexander Faust und Peter Müller als Stellvertreter, wie die Partei mitteilte.

Weitere Ergebnisse

Problemlos und zügig gingen auch die Wahlen der weiteren Positionen wie Kassier (Alexander Rudolph) und Schriftführerin (Yvonne Austel) über die Bühne. Als Kassenprüfer fungieren Rosa Huppmann und Gerhard Winkler.

Neben einem Rückblick über die vergangenen zwei Jahre warf Steffi Hümpfner einen Blick auf das Jahr 2020, das geprägt sein wird von den Kommunalwahlen in Bayern. Bereits im Vorfeld der Jahresversammlung hat die CSU Königsberg in Sachen Kommunalwahl "eine eindeutige Richtung eingeschlagen", wie der Ortsverband beschreibt. Aufgrund der positiven Zusammenarbeit der Fraktion mit dem Stadtoberhaupt in den vergangenen Jahren haben sich die CSU-Verantwortlichen einvernehmlich für eine Unterstützung des amtierenden Bürgermeisters Claus Bittenbrünn (Freie Wähler) ausgesprochen.

So ist Bittenbrünn laut CSU-Angaben gerne der Einladung zur CSU-Versammlung nach Unfinden gefolgt und hat die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtratsfraktion bestätigt. In diesem Zusammenhang hat er hervorgehoben, dass dies für ihn auch ein nicht unerheblicher Grund ist, die Unterstützung anzunehmen.

Auf einem guten Weg

In seinen weiteren Ausführungen ging das Stadtoberhaupt auf durchgeführte und laufende Projekte im gesamten Stadtgebiet ein. Er betonte, dass Königsberg auf einem guten Weg sei. Dazu hätten auch die Stabilisierungshilfen beigetragen. red