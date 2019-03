Wagnertradition in Umbauzeiten?

Bernhard F. Loges, seit Beginn der Saison 2018/19 Intendant des Landestheaters Coburg, hat gleich mehrere schwierige Aufgaben zu schultern. Denn neben dem laufenden Betrieb des Drei-Sparten-Hauses gilt es, sich für die kommenden Umbauzeiten zu rüsten, was die Planung des Spielplans bestimmt nicht leichter macht.

Außerdem muss er, nachdem der musikalische Chef Roland Kluttig in absehbarer Zeit nach Graz wechselt, auch einen neuen Generalmusikdirektor finden. Und er will die von seinem Vorgänger so erfolgreich aufgefrischte Wagnerpflege an diesem gerade auch an Wagnertradition reichen Haus nicht zu kurz kommen lassen.

Man darf also gespannt sein, was der Theatermann auf Einladung des Richard-Wagner-Verbands am heutigen Dienstagabend um 19.30 Uhr im Hotel "Bamberger Hof" zu berichten hat. Der Eintritt ist frei, Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Zur Person: Bernhard F. Loges wurde 1980 in der Nähe von Aachen geboren, war schon als Kind und Jugendlicher überaus theater- und opernaffin. Neben seiner praktischen Theaterarbeit in der freien Szene, neben Regie- und Dramaturgieassistenzen in Schauspiel und Oper und ersten Erfahrungen in Leitungspositionen studierte der mit mehreren Stipendien ausgezeichnete Kulturmanager Theaterwissenschaft, Alte Geschichte und Komparatistik in Bochum und promovierte unter dem Titel "Heiliger Wahnsinn auf der Bühne" über die Bedeutung hysterischer Frauen in der Oper.

Mehr als 30 Produktionen

Von 2009 bis 2018 wirkte er als Musikdramaturg an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, wo er mehr als 30 Produktionen betreute, Uraufführungen initiierte und für eine Kooperationsreihe mit den Opern Bonn und Dortmund verantwortlich war. bee