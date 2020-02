Wagners Weg zum Genie

Der Richard-Wagner-Verband Bamberg lädt am Dienstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr ins Hotel Bamberger Hof, Schönleinsplatz 4, zu einem Vortrag der Kulturwissenschaftlerin Ursula Oehme ein. Mit dem wohl am wenigsten bekannten Lebensabschnitt Richard Wagners beschäftigt sich die Kulturwissenschaftlerin: Unter dem Titel "Vom schlechten Schüler zum Musikgenie: Richard Wagner und Leipzig" begibt sie sich auf Spurensuche und zeichnet anhand von Wagners eigenen Lebenszeugnissen, Dokumenten der Nikolaischule, Tagebucheintragungen, Theater- und Programmzetteln die erstaunliche Entwicklung des am 22. Mai 1813 geborenen Leipzigers nach - von der Geburt im Haus am Brühl bis hin zu den ersten Schulden und der ersten Aufführung einer Komposition im Gewandhaus.

In Leipzig, der Messestadt von europäischem Rang, erlebte der eigenwillige Jugendliche Konzert- und Theateraufführungen, die ihn begeisterten. Hier entschloss er sich, Musiker zu werden, fand Menschen, die ihn dabei unterstützten, und genoss die Ermutigung durch Publikum und Kritik bei der Aufführung erster eigener Werke in Theater und Gewandhaus. Der Eintritt ist frei. red