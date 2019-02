Wagner leistet 41 Jahre Ehrenamtsdienste

Jagdvorsteher Ulrich Martin eröffnete die Jahreshauptversammlung der der Jagdgenossenschaft Küps-Au und berichtete über das abgelaufene Jagdjahr.

So wurde die Straße zum Rosswinkel mit Unterstützung der Marktgemeinde erneuert.

In Bayreuth habe er das Jagdseminar besucht und so Informationen über das Schwarzwildproblem, die Erhöhung des Re habschussplans und die Schweinepest erhalten. Er dankte Rüdiger Ruppert und Andreas Bauer für das Anbringen der Wildwarnreflektoren an der Kreisstraße Küps-Au.

Kassier Gerolf Wagner gab seinen letzten, wieder erfreulichen Kassenbericht ab.

Jagdpächter Rüdiger Ruppert berichtete über eine erfreuliche Treibjagd 2018. Bedauerlicherweise habe man den Rehabschussplan allein schon mit elf Wildunfällen erfüllt.

Ein großes Problem seien nicht angeleinte Hunde, die viel Unruhe ins Revier bringen und die erwünschte Einrichtung von Wildlebensräumen im Revier unmöglich machten. Er vermute, dass von freilaufenden Hunden Rehe aufgeschreckt werden, die dann im Degenbereich in Autos laufen. Bei dieser Problematik bat er Zweite Bürgermeisterin Helga Mück um Unterstützung.

Mück dankte Jagdpächtern und Landwirten fürs gute Einvernehmen. Wenn auch die meisten Hundehalter sich sicher rücksichtsvoll verhalten, müsse man doch erreichen, dass alle sich diesem Vorbild anschlössen.

In geheimer schriftlicher Wahl wurde einstimmig Ulrich Martin als Jagdvorsteher bestätigt. Sein Stellvertreter wurde wieder Andreas Bauer, ebenfalls durch einstimmige Wahl. Gewählt als Schriftführer und Beisitzer wurde Wilhelm Geuther, neuer Kassier und Beisitzer ist Philipp Fricke.

Am Ende der Versammlung dankte Jagdvorsteher Ulrich Martin dem scheidenden Kassier Gerolf Wagner für dessen großartigen Einsatz für die Jagdgenossenschaft Küps-Au.

Gerolf Wagner kann auf 41 Jahre Ehrenamt für die Jagdgenossenschaft Küps-Au zurückblicken. So stellte er sich von 1978 bis 1989 als Schriftführer zur Verfügung. Bis 2009 wirkte er als Jagdvorsteher für die Genossenschaft. Dabei erfreute er sich größter Wertschätzung und erreichte durch seinen großen Einsatz mit Weitblick und Engagement viel für die Genossenschaft. Gute Jagdpächterwahlen, Einführung des Jagdkatasters und die Anschaffung eines Mulchgeräts nannte Ulrich Martin hier als herausragende Beispiele. Schließlich übte Gerolf Wagner bis jetzt das Amt des Kassiers aus.

Dem Dank des Jagdvorstehers an Wagner schloss sich Zweite Bürgermeisterin Helga Mück an. red