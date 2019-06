Waghubinger im Jungen Theater

Der Kabarettist Stefan Waghubinger tritt mit seinem Programm "Jetzt hätten die guten Tage kommen können" am Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, auf. In seinem dritten Soloprogramm hat es Waghubinger ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte, und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen. Karten (20 Euro/ermäßigt 17) gibt es im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke in Forchheim, Hauptstraße 30, Telefon 09191/60106, sowie unter tickets.infranken.de. red