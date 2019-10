Waghalsiges Wendemanöver

Bei einem riskanten Wendemanöver an einer Bushaltestelle hat eine 78-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall verursacht. Am Freitagnachmittag war die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2289 unterwegs. Auf Höhe der "Stockmühle" wollte sie an der Bushaltestelle wenden. Dabei achtete die 78-Jährige nicht auf den nachfolgenden Verkehr und übersah einen Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 59-jährige Fahrer des anderen Pkw leicht und wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Die Auslösung der Airbags hatte wohl Schlimmeres verhindert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30 000 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. pol