Waghalsige Manöver und Loopings

Die Segelfluggruppe "Kordigast" beschert Besuchern aus nah und fern alljährlich einen Schauflugtag auf dem Kaltenreuther Flugplatz, bei dem diese nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit: Beim offiziellen Flugprogramm, das ab 13 Uhr beginnt und gegen 17 Uhr endet, drehen bei freiem Eintritt Drei-D-Kunstflughubschrauber ihre Runden, sausen die 80 Stundenkilometer schnellen "Warbirds" durch die Lüfte, werfen die Bonbon-Bomber zur Freude der Kinder ihre süße Fracht ab.Ob auch der mehrfache Welt- und Europameister sowie deutsche Meister Wolf Fickenscher aus Neuenmarkt von der Segelfluggruppe "Kordigast" Burgkunstadt mit von der Partie sein wird, steht noch in den Sternen. Im vergangenen Jahr katapultierte er mit einer Geschwindigkeit von knapp 350 Stundenkilometern sein Segelflugzeug "Avionik F5B" in den Himmel und die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auch andere Piloten der Segelfluggruppe "Kordigast" wollen am Sonntag ihr Können unter Beweis stellen.Die Kaltenreuther Hochebene unweit des Weilers gleichen Namens hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Mekka des Modellflugsports entwickelt. Wenn die Himmelsschleusen dicht sind und nur ein laues Lüftchen weht, herrschen auf Burgkunstadts Höhen ideale Bedingungen für die Akrobaten der Lüfte. Sie zeigen den Besuchern mit ihren Modellen waghalsige Manöver, Pirouetten und Loopings.Vom Oldtimer über Elektromodelle bis hin zum Kunstflugmodell ist die ganze Palette an Modellflugzeugen zu sehen. Immer wieder faszinierend ist auch das Schleppfliegen. Bei dieser Startmethode wird ein ferngesteuertes Segelflugmodell von einem ebenfalls ferngesteuerten Motorflugzeug auf die Ausgangshöhe für einen Thermik- oder Kunstflug geschleppt. Auch originelle Flugmodelle sind zu bewundern.Bereits am Vormittag kann man den Piloten aus nah und fern ab 10 Uhr bei ihren Trainingsflügen zusehen. Die Mitglieder der Segelfluggruppe, die an ihren blauen T-Shirts erkennbar sind, stehen für Fragen rund um das Modellfliegen gerne zur Verfügung. Wer Interesse hat, selbst einmal eine Maschine zu steuern, kann einen Termin für ein Schnupperfliegen vereinbaren. Bei schlechtem Wetter behalten sich die Veranstalter vor, den Flugtag abzusagen.