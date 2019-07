Wagenhäuser und Lindemann sind Königspaar

Der Zimmerstutzen- und Kleinkaliberschützenverein 1899 Gaustadt feierte am Sonntag sein traditionelles Schützenfest. Das Fest begann bereits am Vormittag mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef. Nachmittags wurden zunächst die noch amtierenden Majestäten in einem Festzug zum Vereinslokal "Volksgarten" geleitet, wo unter den Klängen der Heimatkapelle Prölsdorf das Schützenfest eröffnet wurde.

Im Rahmen des Königsschießens siegten auf der Glückscheibe Reinhilde Möhrlein, auf den Meisterscheiben Luftgewehr Peter Zachas, Luftpistole Reiner Möhrlein und auf der mit dem Zimmerstutzen herausgeschossenen Hans Schrepfer -Gedächtnisscheibe Angelika Haßfurther; den Seniorenwanderpokal (Luftgewehr mit Auflage) gewann Ehrenmitglied Kaspar Reinfelder.

In Verbindung mit dem Königsschießen wurde auch in diesem Jahr wieder die Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Die Vereinsmeister 2019 sind Markus Eiser (Luftgewehr/Schützenklasse), Reiner Möhrlein (Luftpistole), Elisabeth Schneiderbanger (Luftgewehr/Damenklasse) und Erna Reinfelder (Luftgewehr/Seniorenklasse).

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden die Mitglieder Rudi Möhrlein, Siegfried Prell und Gunar Burczyk geehrt. Ebenso errang in diesem Jahr Erna Reinfelder den Titel der Gauvizekönigin bei den Seniorenschützen.

Das Zunft- und Handwerkerschießen, welches wieder auf den Ständen von 1899 Gaustadt ausgetragen wurde, gewann Hubert Reinfelder (Zunft Gaustadt) vor Matthias Pflaum (Zunft Stegaurach) und Detlef Franke (Zunft Gaustadt).

Die neuen Könige

Den Höhepunkt des Nachmittags bildete jedoch die mit Spannung erwartete Königsproklamation. Pistolenkönigin wurde Irene Tröbs vor Peter Zachas. Neue Schützenkönigin wurde Judith Lindemann vor ihrer Mutter, Sonja Schrepfer. Unter großem Jubel wurde schließlich der Zweite Vorsitzende Klaus Wagenhäuser zum Schützenkönig proklamiert; Vizekönig wurde Peter Zachas.

Das allgemeine Trainingsschießen für alle Mitglieder und solche, die es werden wollen, beginnt nach der Sommerpause wieder am 5. September und findet dann jeweils donnerstags ab 19 Uhr statt.

Das traditionelle "Königsessen" für alle Teilnehmer und Helfer beim Königsschießen findet am Samstag, 10. August, ab 19 Uhr im "Volksgarten" statt.

Weitere Informationen über den Verein gibt es im Internet unter www.1899gaustadt.de. red