In der Raiffeisenstraße in Maßbach hat sich ein geparktes Auto selbstständig gemacht und einen Sachschaden in Höhe von 1700 Euro verursacht. Eine junge Frau hatte ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand abgestellt und vergessen, ihn gegen Wegrollen zu sichern. Deshalb setzte sich das Auto auf der abschüssigen Straße in Bewegung und prallte gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Hierbei entstand an beiden Autos Sachschaden. Die Verursacherin wurde mit einem Verwarnungsgeld belegt. pol