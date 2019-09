Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagnachmittag zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße gekommen. Ein geparkter silberfarbener Skoda einer Frankfurterin wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 500 Euro an dem geparkten Auto. Der Unfallverursacher floh. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg zu melden. pol