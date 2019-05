Waffeln, Fritten und Europa

Im Jahr der Europawahl führte die Vereinsfahrt des Städtepartnerschaftskomitees Bad Kissingen e. V. in diesem Jahr in die "Hauptstadt" Europas nach Brüssel.

Gut gelaunt und sehr pünktlich erreichte die fast 50-köpfige Gruppe unter der Leitung von Michael Eber und Maren Schmitt bereits gegen Mittag die Stadt Aachen, wo eine Besichtigung des berühmten Domes eingeplant war. Bei einer Führung erfuhren die Teilnehmer Geschichten zum Bau dieses Hauptwerkes karolingischer Kultur. Diejenigen, die den Dom noch nicht kannten, zeigten sich beim Betreten des Sakralbaues, welcher bereits 1978 als erstes deutsches Baudenkmal in die Liste der Unesco-Weltkulturgüter aufgenommen worden ist, tief beeindruckt. Natürlich standen auch der Thron Karls des Großen und der Schrein mit seinen sterblichen Überresten auf dem Programm. Nachdem der Domführer den Kissingern noch viel Erfolg für die Bewerbung zum Weltkulturerbe gewünscht hatte, blieb noch ausreichend Zeit zum Essen oder zum Einkaufen der berühmten Aachener Printen.

Etwas später als geplant erreichte die Gruppe am Abend ihr Hotel in Brüssel, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Büros der europäischen Institutionen.

Der Samstag begann mit einem Besuch in einer Schokoladenmanufaktur ganz in der Nähe der "Grand Place," dem Marktplatz Brüssels mit seinen prächtigen Bürgerhäusern und dem Rathaus. Trotz des Windes und kühler Temperaturen konnte man dort im Minutentakt Brautpaare aus aller Herren Länder beim Fotoshooting nach der standesamtlichen Trauung beobachten. Genaueres über die Stadt Brüssel und ihre Besonderheiten konnten die Besucher aus Bad Kissingen bei der Stadtführung erfahren, die jedoch durch einen heftigen Regenschauer bedingt etwas vorzeitig in einer raschen Flucht in Richtung Bus endete. Es blieb gerade noch Gelegenheit, das bekannte Manneken Pis zu bewundern, bevor die Besichtigung von Belgiens Hauptstadt im Bus fortgesetzt wurde.

Über die Eigenheiten der Königsfamilie wusste die Stadtführerin ebenso zahlreiche Geschichten zu erzählen, wie über die typischen Köstlichkeiten der Stadt. So muss man neben den belgischen Waffeln und der Schokolade natürlich auch die weltbekannten Fritten probiert haben, deren Erfindung die Belgier für sich beanspruchen.

Atomium und Oberstadt

Direkt vor dem 1958 für die Weltausstellung erbauten Atomium endete die erste Etappe der Rundfahrt. Wesentlich größer als gedacht, erhebt sich das Bauwerk auf einer Anhöhe etwas außerhalb des Zentrums. Die neun Kugeln, welche Eisenatome in ihrem Atomgitter darstellen, haben einen Durchmesser von fast zehn Metern und werden zu verschiedenen Zwecken genutzt. In der obersten befindet sich sogar ein Restaurant mit Blick auf die Stadt. Die Fahrt führte weiter durch die Oberstadt von Brüssel bis hin zum Europaviertel und schließlich zurück zum Hotel.

Ein weiteres Highlight folgte am Sonntagmorgen mit der Besichtigung des Hauses für Europäische Geschichte. In mehreren Stockwerken präsentiert das Museum spannende Einblicke und neue Perspektiven zur Geschichte Europas. Die sehr modern und multimedial gestaltete Ausstellung bietet dem Besucher verschiedenste Möglichkeiten, sich mit den Epochen der europäischen Geschichte vom 18. und 19. Jahrhundert über die Zeit der beiden Weltkriege und den Kalten Krieg bis heute auseinanderzusetzen.

Die Zeit verging wie im Flug und die Gruppe musste die Heimreise antreten. Das Wetter erlaubte einen Zwischenstopp mit Picknick am Bus und mit einem Glas Sekt stießen die Teilnehmer noch einmal auf die gelungene Vereinsfahrt an. red