Waffe löst Einsatz aus

Zeugen sind am Sonntag gegen 19 Uhr im Bereich der Leislerstraße in Schweinfurt vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aufgefallen, die mit einer schwarzen Schusswaffe hantiert haben sollen. Nachdem einer der Jugendlichen die Waffe im Anschlag hatte, packte er diese in seinen Rucksack, die Gruppe begab sich in Richtung Lindenbrunnenweg. Mehrere Streifenbesatzungen stellten die Jugendlichen, die festgenommen wurden. "Aus Eigensicherungsgründen wurden hierzu auch die Dienstwaffen gezogen und die Jugendlichen zu Boden dirigiert und anschließend gefesselt", heißt es im Polizeibericht. Bei den Durchsuchungen der Personen fanden die Ermittler eine täuschend echt aussehende Softairpistole des Typs Beretta, inklusive Munition und Ladevorrichtung. "Die Tragweite ihres Tuns hatten die Jugendlichen nicht bedacht", heißt es weiter. Der Eigentümer der Softairpistole erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz. pol