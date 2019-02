Waffe im Keller

Am vergangenen Wochenende fand der neue Eigentümer eines Wohnhauses in Volkershausen in einem Kellerraum ein altes Gewehr. Da er die Waffe nicht einschätzen konnte und sich auch sonst keiner Gefahr aussetzen wollte, bat er die Polizei um Hilfe. Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten sie an die zuständige Behörde im Landratsamt Bad Kissingen weiter. pol