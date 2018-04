Wässerwiesen und Kopfeichen in München im Fokus

Zwei Naturschutzprojekte des Landkreises Forchheim erhalten am Dienstag, 10. April, im Münchner Landtag das Siegel "Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt".

Ausgezeichnet werden die Projekte "Kultur- und Naturlandschaft mit Kopfeichen am Hetzleser Berg" des Landschaftspflegeverbands Forchheim und "Erhalt der traditionellen Bewässerung im Wiesenttal im Forchheimer Land" des Landratsamts Forchheim.

Umweltminister Marcel Huber (CSU) wird die Auszeichnung in der Plenarsitzung des Landtags übergeben. Der Titel wird von der Fachjury der UN-Dekade an Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen.

Das Projekt "Kultur- und Naturlandschaft mit Kopfeichen am Hetzleser Berg" setzt sich für den Erhalt des deutschlandweit bedeutenden Kopfeichenbestands und der umliegenden artenreichen Streuobst- und Mähwiesen am Hetzleser Berg ein. Etwa 1000 Kopfeichen gibt es dort noch. Einige von ihnen sind über 300 Jahre alt.

Bis in die 1950er Jahre wurden sie regelmäßig zurückgeschnitten, um Rinde zum Gerben von Tierhäuten für die Lederproduktion zu gewinnen. Heute gilt der Bestand als wichtiger Ort für holzbewohnende Käferarten in Bayern. Über 245 verschiedene Arten, die teilweise streng geschützt sind, wurden hier nachgewiesen. Seit 2010 werden die Kopfeichen durch den Landschaftspflegeverband Forchheim mit den Eigentümern gemeinsam gepflegt und so vor dem Zerfall geschützt.

Die artenreichen Streuobst- und Mähwiesen werden mit Hilfe des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms (VNP) langfristig erhalten und naturschutzfachlich betreut.

Im Mittelpunkt des Bewässerungsprojekts steht der Erhalt des Ökosystemkomplexes Wiesent-Aue. Im 18. Jahrhundert begannen Bauern im Wiesenttal damit, die Bewässerung ihrer Felder zu organisieren. Sie hoben Gräben aus und errichteten Wehre. Auf diese Weise entstanden die sogenannten Wässerwiesen. Diese sind heute wertvolle Lebensräume, Brutreviere und Nahrungshabitate für Pflanzen, Vögel und Insekten, zum Beispiel für Wiesenbrüter wie den gefährdeten Wachtelkönig oder die Sumpfheuschrecke. Gleichzeitig ist das Tal ein beliebter Rastplatz für Zugvögel.

Um dieses natürliche und kulturelle Erbe zu erhalten, unterstützt das Landratsamt Forchheim seit 2017 Landwirte und Gewässergenossenschaften dabei, die Bewässerungssysteme auf der rund 2000 Hektar großen Fläche instand zu halten und umweltschonend zu bewirtschaften. Durch Förderung von artenreichem Grünland und einer traditionell nachhaltigen Grünlandnutzung sowie deren Ausdehnung soll den Landwirten eine naturschonende Bewirtschaftung der produktiven Wiesen ermöglicht werden. red