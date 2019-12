Wärme und Licht machten sich breit

Es war schon eine besondere Weihnachtsfeier, die die Schüler der Grundschule Thurnau mit ihren Lehrkräften zahlreichen Besuchern boten. Besonders deshalb, weil alle Klassen mit anspruchsvollen Leistungen für einen stimmungsvollen Abend sorgten. Natürlich war die Aufregung vor dem großen Auftritt bei den Kids deutlich zu spüren, aber spätestens nach dem ersten Programmpunkt mit der Bläserklasse und den "Weihnachtsmelodien" war das vorbei.

Rektorin Monika Baumgarten machte deutlich, dass sich die Menschen in dieser Zeit alle nach Liebe und Wärme sehnen: "Wir warten gespannt auf Weihnachten und machen uns bereit, dabei zu sein an der Krippe. Dabei zu sein, bei der Geburt des Jesuskindes. Auf diesen Weg hin nach Weihnachten wollen auch unsere Schüler mit ihren Beiträgen Freude, Wärme und Licht verbreiten." Nach dem ersten Lichtstrahl mit den "Weihnachtsmelodien" der Bläserklasse folgte das Weihnachtsmedley "Kerzen an" der Klassen 4a und 4b. Sie brachten nicht nur das Licht auf die Bühne, sondern sangen viele bekannte Weihnachts- und Wintermelodien. Die Erstklässler gefielen mit "Schneeflöckchen, Weißröckchen" Die Klassen 3a und 3b überzeugten mit einem Weihnachtsrap, ebenso die 1 a mit dem Fingerspiel "Weihnachtszwerge". In bunter Reihenfolge ging es mit dem "Groovenden Keks" der Klassen 4a und 4b, dem Weihnachtsspiel "Die kleine Wolke Friederike" (Klasse 2a) und dem Lichtertanz der dritten Klassen weiter.

Die Höhepunkte kamen passend zum Schluss, als die Arbeitsgemeinschaft "Schulchor" im Stück "Sei kein Ochs und sei kein Esel" begeisterten und alle Klassen im Chor "Fröhliche Weihnacht überall" sangen.

Den Schlusspunkt bildete das Lied "Oh, du fröhliche", das gemeinsam von allen gesungen wurde. Rei