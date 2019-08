Am Mittwoch, 7. August, lädt der Bund Naturschutz Bamberg zur geführten Wanderung "Wälder um die ehemalige Glashütte Fabrikschleichach im Steigerwald" ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr die Ortsmitte von Fabrikschleichach, Kreuzung Zabelsteinstraße/Glashüttenstraße in Fabrikschleichach. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, die Weglänge beträgt circa vier Kilometer. Fabrikschleichach war Ort der Glasproduktion im 18. und 19. Jahrhundert. Unterwegs wird informiert über alte Wälder und die Glasproduktion sowie über aktuelle Themen (Fernglas mitbringen, falls vorhanden). Veranstalter ist der Bund Naturschutz Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald im Rahmen von Bayern-Tour Natur. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es beim Freundeskreis Nationalpark Steigerwald, Telefonnummer 09553/989042 oder Rufnummer 0151/51797673. red