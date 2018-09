Wählerverzeichnis liegt aus

Das Wählerverzeichnis für die Landtags- und Bezirkstagswahl der Stadt Bad Brückenau wird in der Zeit vom 24. bis 28. September während der Dienststunden im Bürgerbüro zur Einsicht bereitgehalten. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 23. September eine Wahlbenachrichtigung. sek