Wählergruppe Zukunft für Kemmern stellt sich auf

Eine erfolgreiche Aufstellungsversammlung hatte die Wählergruppe Zukunft für Kemmern. Da der Bürgermeisterkandidat Jochen Gottwald bereits in einer vorhergehenden Versammlung aufgestellt worden war, ging es nun darum, eine kompetente und bürgernahe Liste an den Start zu bringen. Die Wählergruppe hatte im Vorfeld die gesamte Bürgerschaft zur Versammlung eingeladen und demokratisch konsequent wurde dann auch zu Beginn von allen Anwesenden abgestimmt, dass die Aufstellung in freier und geheimer Wahl von allen Anwesenden, also auch Besuchern, die nicht zur Wählergruppe oder Kandidatenliste gehörten, durchgeführt werden solle.

Im Anschluss an die Wahl zeigte sich Vorsitzender Helmut Wild hocherfreut, dass die Liste ein wirklich breites Bild der Bürgerschaft nachzeichne und viele junge, engagierte Menschen vertreten seien.

Bürgermeisterkandidat Jochen Gottwald ergänzte, es sei schön, mit einer so starken Liste im Rücken in den Wahlkampf gehen zu dürfen. Das erleichtere ihm, Kemmern nach der Wahl die notwendigen neuen Impulse zu geben und begonnene Projekte zum Wohle Kemmerns weiter zu gestalten. Er sei überzeugt, dass diese Wahl ein Erfolg für die Wählergruppe und den Ort werde.

Die schönsten Worte des Abends kamen von Erika Ullmann, die noch einmal Revue passieren ließ, was sie ursprünglich dazu gebracht habe, sich bei Zukunft für Kemmern politisch zu engagieren. Es sei die Aussicht gewesen, ohne parteipolitische oder ideologische Scheuklappen Politik für Kemmern machen zu können. Die ZfK sei keine Partei und genau das mache sie so attraktiv. Wie sehr diese Einschätzung auf Gegenliebe stieß, war am anschließenden Applaus deutlich zu hören. red