Wählergruppe MfG schlägt Architekturwettbewerb für eine neue Dorfmitte vor

"Wenn wir uns als Gemeinde ein Projekt vornehmen, das unsere Kasse in beträchtlicher Höhe über einen längeren Zeitraum belasten wird, dann sollten auch möglichst viele davon profitieren", war die Hauptforderung von Jürgen Jäkel bei einem Gesprächsabend in Großenseebach. Der Bürgermeisterkandidat der Wählergruppe "Miteinander für Großenseebach" (MfG) hatte zu einer Diskussionsrunde zum Thema "Bürgerhaus und neue Dorfmitte" eingeladen.

Wie es in einem Pressebericht der Gruppierung heißt, erinnerte Jäkel an die Ergebnisse eines Bürgerworkshops, zu dem die Gemeinde vor vier Jahren eingeladen hatte. In fünf Kategorien waren die Bürger befragt worden: bauliche Entwicklung, Verkehr, Freizeit, Kultur, Soziales. In vier davon hatten sich die Großenseebacher einen "echten Treffpunkt, eine Dorfmitte, ein Mehrgenerationen- oder Bürgerhaus" gewünscht.

In Sachen Bürgerhaus sei seitdem nicht viel passiert, erklärte Jäkel. Zwar diskutiere man derzeit über ein neues Feuerwehrhaus, wünschenswert wäre jedoch auch die Einbindung anderer Vereine und Gruppen, um mehrere Bedarfe im Dorf miteinander verknüpfen zu können.

"Eine gründliche Bedarfsanalyse bei den Bürgern sowie bei den Vereinen sollte der erste Schritt im Planungsprozess sein", forderte Jäkel. "In den letzten Jahren renoviert die Gemeinde mal hier, mal da. Das Rathaus mit Teilen der dort ansässigen Feuerwehr, die Übungsräume der Feuerwehrjugendkapelle, mal eine Kita-Gruppe. Wir behandeln immer die Symptome, gehen aber nie an die Wurzel." Aus den Reihen der anwesenden Bürger kam vor allem der Wunsch nach einem Treffpunkt, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten bietet, etwa für Yoga- oder Krabbelgruppen, Tanz- oder Seniorennachmittage sowie VHS-Kurse.

Transparenz bei Beschlüssen sei eines ihrer wichtigsten Wahlkampfthemen, erklärte die Vorsitzende der Wählergruppe, Carina Geist. "Dass dann an einem solchen Abend nur wenige kommen, ist schade, aber bedeutet für uns nur, dass es umso wichtiger ist, den Bürgern das Vertrauen zurückzugeben, dass ihre Meinung gehört wird."

Für Bürgerhaus und neue Dorfmitte schlägt Geist einen Wettbewerb unter Architekturstudenten vor - kostengünstig und modern. Parallel könne man sich in der Gemeinde um Fördermittel und Standortfragen kümmern. "Die Haushaltsmittel der Gemeinde sind endlich. Daher sollte eine gemeinsame Lösung mit Vereinen und anderen gemeindlichen Institutionen gesucht werden." red