Wählergruppe "Grünes Memmelsdorf" auf dem Weg

Klimawandel, Artenschwund, Flächenversiegelung: Grüne Themen sollen künftig in der Gemeindepolitik in Memmelsdorf mehr Beachtung finden.

In dem knapp 10 000-Einwohner-Ort hat sich die Wählergruppe "Grünes Memmelsdorf" gegründet, die bei der Kommunalwahl im März 2020 mit einem gemeinsamen Wahlvorschlag mit dem Kreisverband Bamberg-Land von Bündnis 90/Die Grünen antreten wird. In der Aufstellungsversammlung wurden nun die Kandidaten nominiert.

Auf den ersten Plätzen stehen Ina Gress (Drosendorf, Berufsberaterin), Klaus Achatzy (Weichendorf, stv. Jugendamtsleiter Erzdiözese i. R.), und Stephan Oswald (Drosendorf, Krankenpfleger). Weitere Kandidaten sind: Carina Abich (Drosendorf), Bernhard Nickol (Schmerldorf), Christina Kölking (Memmelsdorf), Heidi Krinner (Meedensdorf), Wolfram Däumler (Memmelsdorf), Anja Yildiz (Drosendorf), Helena Ackermann (Memmelsdorf), Rita Klosa (Merkendorf), Erich Spranger (Lichteneiche), Veronika Burkard-Achatzy (Weichendorf) und Marco Pecht (Memmelsdorf). Die Liste wurde von den Stimmberechtigten einstimmig angenommen.

Bernd Fricke, Landratskandidat von Bündnis 90/Die Grünen und Zweiter Bürgermeister von Stegaurach, dankte den Kandidaten, dass sie sich künftig für "grünere Politik" in Memmelsdorf einsetzen wollen. Überall im Landkreis Bamberg habe grüne Politik in den letzten Monaten einen enormen Schub erfahren. Im März 2020 würden daher fast drei Mal so viele grüne Listen antreten wie noch bei der Kommunalwahl 2014. Fricke, der auch im Kreistag vertreten ist, mahnte an, dass aus Sicht der Grünen künftig alle Beschlüsse auf Kreis- und Gemeindeebene auf ihre Klimarelevanz überprüft werden sollten. So müssten beispielsweise der öffentliche Nahverkehr im Landkreis ausgebaut und neue Formen der Mobilität realisiert werden. red