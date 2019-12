Wählergemeinschaft startet

Mit einer eigenen Liste, nämlich mit der Wählergemeinschaft "Menschen im Mittelpunkt", will Susanne Daum bei den Kommunalwahlen im März 2020 den Chefsessel im Rathaus erobern.

Bei der Gründungsversammlung im Pfarrheim betonte die Rappoltengrünerin, dass bei ihrer kommunalen Arbeit die Menschen im gesamten Stadtgebiet im Mittelpunkt stünden. Dahingehend habe sie auch den Namen der Wählergemeinschaft gewählt und vorgeschlagen. Dieser wurde von den Anwesenden einstimmig befürwortet. Sie sei zwar nicht in Teuschnitz geboren und aufgewachsen, aber längst sei ihr die Stadt ans Herz gewachsen.

Zu der Frage, wie es denn vereinbar sei, als stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende und CSU-Stadträtin auf einer eigenen Liste zu kandidieren, kam als Antwort nur so viel: "Ich will nicht auf Einzelheiten eingehen!" Ihre Bürgermeisterkandidatur auf einer separaten Liste habe mit der Frankenwald-CSU nichts zu tun. Sie sei weiterhin die stellvertretende Vorsitzende der CSU auf Kreisebene, auch kandidiere sie auf der CSU-Kreistagsliste für den Kreistag. Vielmehr sei es eine interne Angelegenheit zwischen den CSU-Ortsverbänden in Teuschnitz. "Die Teuschnitzer CSU hat mir keine Möglichkeit gegeben zu kandidieren, deshalb gehe ich meinen eigenen Weg!" Sie habe viele Ideen und sie freue sich auf Ideen, die die Bürger einbringen. Und so meinte sie weiter: "Manchmal ist der richtige Weg der schwierigere. Ich habe mich für den schwierigeren Weg entschieden!" Und so fügte sie hinzu: "Ich hatte keine andere Alternative!"

Als nächsten Schritt wollen Susanne Daum und ihre Mitstreiter Leute finden, die sich für eine Kandidatur auf der Liste der überparteilichen Wählergemeinschaft zur Verfügung stellen. Die Nominierung soll bereits am 10. Dezember stattfinden. Ab 18. Dezember soll dann im Rathaus eine Unterstützungsliste für die Wählergemeinschaft ausliegen. Es werden 60 Unterschriften von Bürgern aus dem Stadtgebiet benötigt, damit die Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl zugelassen wird. vs