Wählergemeinschaft spricht mit den Bürgern

Auf zwei Vorortgespräche weist die Wählergemeinschaft Haßfurt hin. Bürgermeister Günther Werner und die Stadtratskandidaten sind am heutigen Montag im Siedlerheim am Rödersgraben und Haßfurt zu Gast. Das zwei te Vorortgespräch der Wählergemeinschaft findet am Freitag, 31. Januar, in der Gaststätte Rambacher in Prappach statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, wie die WG weiter mitteilte. red