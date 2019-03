Wählergemeinschaft senkt Mitgliedsalter auf 16 Jahre

Die Wählergemeinschaft Kulmbach (WGK) hat bei ihrer Hauptversammlung eine Satzungsänderung beschlossen. "Wir wollen das Mitgliedsalter auf 16 Jahre senken, um politisch interessierte junge Menschen mehr einzubinden", sagte Vorsitzender Ralf Hartnack. Weiterhin stimmten die anwesenden Mitglieder über die Einführung einer Familienmitgliedschaft ab, das würde auch das familiäre Miteinander reflektieren.

"Wir können auf unseren Zusammenhalt stolz sein, wir stehen für Kulmbach", lobte Hartnack die WGK-Familie. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Fraktion der Freien Wähler im Landkreis und wies auf die bevorstehenden Kommunalwahlen 2020 hin.

Aus dem Stadtrat berichtete Ralf Hartnack zur Kommunalpolitik. Auch hier sei der ÖPNV Diskussionsthema gewesen. "Die schönste Uni nützt nichts, wenn die Studenten am Ende hier nicht wohnen. Wir müssen hart am Erhalt und an der Steigerung der Attraktivität unserer Stadt arbeiten." Seine Hoffnung legt der Zweite Bürgermeister auch in die Bewerbung für das "Spartan Race", zu dem man Tausende von Menschen in Kulmbach erwarten könne. Weiterhin sei die Kinderbetreuung ein Dauerbrennerthema im Stadtrat, ebenso die Belebung der Innenstadt. "Wir wollen Kulmbach gestalten, nicht verbiegen."

Im Landkreis Kulmbach seien die WGK und die Freien Wähler mit einem Bestwert in Bayern aufgestellt, "die Bürger sehen ihre Anliegen bei uns gut aufgehoben." Landrat Söllner betonte die historisch niedrige Verschuldung und Arbeitslosigkeit im Landkreis sowie die riesige Tragweite, welche der neue Unicampus für Kulmbach habe. "Wir haben uns in Kulmbach immer unsere Positionen erkämpfen müssen, dieses Streben nach Verbesserung macht uns aus." Daher gelte es, künftig auch für weitere Themen zu kämpfen, zum Beispiel für einen guten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und damit einen VGN-Anschluss. "Das ist ein wichtiges Gesamtpaket für uns und auch für den Tourismus, wir müssen den Anschluss mit Macht anstreben."

Ein weiteres Thema, das dem Landrat auf der Seele brannte, war Europa. "Wir alle müssen schauen, dass wir hier den europäischen Gedanken pflegen", sagte er. In dieser aktuell gefährlichen Situation müssten sich auch die Kommunalpolitiker mit der Problematik beschäftigen, denn wir hätten Europa viel zu verdanken. "Wir geben viel nach Europa, profitieren aber auch am meisten davon." Außerdem sei Europa ein großartiges Friedensprojekt.

Bürgermeister a. D. Stefan Schaffranek bedankte sich bei seinen Parteifreunden für das jahrelange Vertrauen und ließ seine Zeit im Amt des zweiten Bürgermeisters, das er nach über 11 Jahren niederlegte, Revue passieren. "Mir gefällt der neue Zentralparkplatz mit der Tiefgarage, es entstand ein schon fast großstädtisches Flair." Auch das Bierfest hätte dadurch mehr an Platz und Attraktivität gewonnen. Besonders dankbar sei er dafür, an dem Initiierungsprozess für den Unicampus mitgewirkt zu haben. "Wir haben hier etwas erreicht, was die Stadt maßgeblich verändern wird." Kulmbach sei eine intelligente und zukunftsorientierte Stadt, und "die Uni wird diesen Geist sichern, davon bin ich überzeugt." Schon in Kürze werde die neue Fakultät feierlich eröffnet und damit ein neuer Meilenstein erreicht. "Die Stadt wird sich zum Positiven verändern", meinte auch Ralf Hartnack, jedoch seien entsprechende Randbedingungen nötig. Diverse Sanierungskonzepte in der Stadt seien erste Schritte.

Nach drei Jahren Amtszeit war es auch in der WGK an der Zeit, Vorstandswahlen durchzuführen. Im Amt bestätigt wurden Ralf Hartnack (Vorsitzender), Helga Lormes (zweite Vorsitzende), Elsbeth Oberhammer (Schriftführerin), Klaus Knorr (Schatzmeister) und Ralf Neuber (Beisitzer).