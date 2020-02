Wähler können für den 15. März üben

Das Landratsamt in Haßfurt weist darauf hin, dass sich ein Probestimmzettel für die Kreistagswahl im Internet befindet. Das erleichtert die Wahl am Sonntag, 15. März. An dem Tag finden in Bayern die Kommunalwahlen statt.

60 Mandate für den Kreistag

Im Landkreis Haßberge werden an diesem Tag der Landrat, der Kreistag und 23 Bürgermeister sowie die jeweiligen Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Besondere Anforderungen stellt die Wahl des Kreistags. Bis zu 60 Stimmen können auf dem Stimmzettel vergeben werden. Damit die Wähler die Möglichkeiten der Stimmvergabe kennenlernen können, bietet das Landratsamt Haßberge einen besonderen Service im Internet an. Online bei www.hassberge.de (Banner Kommunalwahl 2020 klicken) ist ein Probestimmzettel für die Kreistagswahl hinterlegt. Hier kann jeder in aller Ruhe vom heimischen PC aus die Besonderheiten des bayerischen Kommunalwahlrechts kennenlernen und unter realen Bedingungen die Möglichkeiten des "Kumulierens" und "Panaschierens" ausprobieren.

Bei der Probeabstimmung sieht man zum Beispiel, wie sich ein Listenkreuz bei einer Partei auswirkt, wenn auch noch einzelne Kandidaten mit Einzelstimmen angekreuzt werden oder wann der Stimmzettel ungültig wird und wann Stimmen verschenkt werden. Das Ergebnis wird sofort dargestellt und eventuelle Fehleingaben erläutert. Besonders für Jungwähler ist das eine echte Hilfe, meint das Landratsamt. Selbstverständlich werden keinerlei Daten gespeichert, versichert die Behörde. Der Weg zur Wahlurne am 15. März erübrigt sich nicht. red