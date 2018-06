Wächter für Naturschutz

sek



Der Landkreis Bad Kissingen will neue Naturschutzwächter berufen und ausbilden. Deshalb sucht die Untere Naturschutzbehörde Freiwillige, die sich für den Erhalt der Natur interessieren und bei Betreuung und Überwachung helfen wollen. Jeder Naturschutzwächter bekommt ein Gebiet zugeteilt, in dem er ehrenamtlich nach dem Rechten sieht. Auf Begehungen weisen die Wächter auch auf den richtigen Umgang mit der Natur hin und stehen für Fragen zur Verfügung. Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz als Naturschutzwächter ist eine erfolgreich abgeschlossene Fortbildung bei der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, zu der der Landkreis die Interessierten dann einladen wird. Auf die Ehrenamtlichen kommen hierfür keine Kosten zu. Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Naturschutz wendet man sich an Katharina Golec, Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt, Tel.: 0971/801 41 05 oder per Mail katharina.golec@kg.de