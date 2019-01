Wacker Burghausen verteidigt den Titel

Der SV Wacker Burghausen ist erneut deutscher Mannschaftsmeister. Dem 14:13-Auswärtserfolg vor einer Woche bei den Red Devils Heilbronn ließ der Titelverteidiger im Final-Rückkampf in der heimischen Sportparkhalle vor 1200 Zuschauern ein 12:9 folgen.

Burghausen stellte die Weichen in Richtung Titelverteidigung bereits in der ersten Hälfte des Kampfabends, in der vier der fünf Duelle an den SV Wacker gingen. Nach der knappen 5:6-Niederlage von Fabian Schmitt (57 kg/griechisch-römisch) gegen den Rumänen Florin Tita lief der Motor der Gastgeber heiß. Erik Thiele (130 kg/Freistil) gewann 4:2 gegen Heilbronns Eigengewächs Eduard Popp, Vladimir Egorov (61 kg/Freistil) und der Hofer Ramsin Azizsir (98 kg/griechisch-römisch) holten klare Siege. Andreas Maier (66 kg/griechisch-römisch) musste beim 2:1 gegen Heilbronns Dustin Scherf alle Register ziehen - Burghausen führte mit 8:1.

Im zweiten Abschnitt des Kampfabends punktete nur noch Chengizhan Erdogan (71 kg/Freistil) für die Gastgeber, doch seine vier Mannschaftspunkte sicherten den vorzeitigen Erfolg.

Burghausen und Heilbronn sind in der kommenden Saison Gegner des FC Lichtenfels. jöri