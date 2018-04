Wachtveitl liest Hültner

Unter dem Titel "Mörderisches Bayern" findet am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr in der Steigerwaldhalle Burgebrach eine Krimi-Lesung mit Musik statt: Udo Wachtveitl liest Robert Hültner.

Mit "Mörderisches Bayern" hat Robert Hültner eine Textcollage aus drei Kriminalromanen um den bayerischen Inspektor Paul Kajetan zusammengestellt: "Walching", "Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski" und "Die Godin".

Udo Wachtveitl, der bayerische Tatort-Kommissar, ist ein grandioser Leser. Jeder Person gibt er ihre eigene Stimme sowie ihren eigenen Charakter und lässt mit facettenreicher Sprechkunst ländliche und städtische Milieus im "revolutionären Oberbayern" der 1920er Jahre lebendig werden. Der Kriminaler ermittelt mit Instinkt und Humor und macht den Abend zu einem fesselnden Vergnügen, heißt es in der Ankündigung.

Und die Musik ist nicht Beiwerk, sondern gleichberechtigter Akteur. Mit fantastischen Tönen und Klängen werden die Texte unterlegt und eingerahmt: intensiv der Sound von Posaunist Sebi Tramontana. Der Schlagzeuger Erwin Rehling schlägt sanft, aber eindringlich den programmatischen Bezug zum Text. Andreas Koll (Akkordeon) hat eine einfache, aber klar strukturierte Musik komponiert, die den Musikern viel Platz lässt für augenblickliche Einfälle und überraschende Aktionen. Der Schauspieler Hans Kriss, der Erzähler des Abends, verbindet die verschiedenen Episoden und erklärt die Zusammenhänge.

Karten sind im Vorverkauf im Rathaus Burgebrach, Zi. 01, sowie an der Abendkasse erhältlich.