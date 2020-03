Wachter seit 50 Jahren dabei

Werner Wachter ist ein Urgestein des FC Nordhalben. In der Hauptversammlung wurde er für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Er erinnert sich, dass er damals als Neunjähriger die Liebe zum Fußball entdeckte. Sein Vater sei zu dieser Zeit Vorsitzender des FCN gewesen, es dauerte deshalb nicht lange, bis er als Spieler der Schülermannschaft auch seinen Spielerausweis hatte. Auch kann sich Wachter noch genau an seine beiden ersten Betreuer Fritz Müller und Andreas Kürschner erinnern. Sie verstanden es damals auch ohne Trainerlizenz, den Nachwuchs vom Fußball zu begeistern. Viele Jahre lief Wachter dann auch für die Senioren des FC auf, später betreute er selbst Schüler- und Juniorenmannschaften, bevor er das Amt des Sportplatzwartes übernahm und 21 Jahre für die Bespielbarkeit des Platzes verantwortlich war.

Weiterhin gehört Max Neubauer, der schon lange nicht mehr in Nordhalben wohnt, dem Verein seit einem halben Jahrhundert an. Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Sebastian Stengel (Schach) und Thomas Wolf (Fußball) durch die Vorsitzende Stefanie Birke ausgezeichnet. Sie informierte, dass man die Mitgliederzahl dank 17 Neuaufnahmen auf 247 steigern konnte.

Wieder zum Leben erweckt wurde die Altherrenmannschaft, die einen Kader von 18 Spielern aufweist. Neu aufnehmen möchte man eine Dart-Abteilung.Das Zimmer des FC in der Nordwaldhalle sei bereits hergerichtet, die Automaten aufgestellt. Nach einem Jahr Probebetrieb will man im kommenden Jahr die Abteilung fest in den Verein aufnehmen.

Tischtennis-Abteilungsleiter Thomas Schlee machte auf den frühzeitigen Ausfall des Spitzenspielers der Senioren aufmerksam, das Ziel Klassenerhalt wurde damit klar verfehlt. In die neue Saison gehe man jedoch sehr zuversichtlich. Ebenso zuversichtlich zeigte sich der Abteilungsleiter der Fußballer, Julian Wachter, der meinte, die SG könne nach dem Aufstieg die Kreisklasse erhalten. Von tollen Einzelerfolgen berichtete Dieter Schultes für die Schachabteilung. So konnte die Vorsitzende Stefanie Birke die Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft gewinnen. Stefan Wunder kam bei der Deutschen Meisterschaft auf den 29. Platz. Oberfrankenweit sicherte er die Seniorenmeisterschaft. miwu