Wachter am Stammtisch

Der Bürgerverein "Lebendiges Redwitz" veranstaltet am Samstag, 16. März, den "4. Redwitzer Jammerstammtisch" mit Liedermacher Franz Wachter. Veranstaltungsort ist das Autohaus Heinel. Der heimische Liedermacher präsentiert unter dem Motto "Jammerstammtisch Best of" bekannte Gassenhauer. Das Konzert wird ein Mix aus alten und neuen Songs. Das aktuelle Thema Stromtrasse wird auf humorvolle Weise im Lied "Unter Strom" behandelt. Nicht fehlen wird der Titelsong "Jammerstammtisch". Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im "Drehpunkt" sowie im Bürgerbüro im Rathaus als auch an der Abendkasse. che