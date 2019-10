Wachs und Co. erobern den zweiten Platz in der Verbandsliga

In der Tischtennis-Verbandsliga Nordost der Damen gewann der TTC Wohlbach das dritte Spiel in Folge und eroberte mit dem Erfolg gegen den SV Mistelgau den zweiten Tabellenplatz. Dabei taten sich die TTC-Damen ohne Katrin Haas zumindest am Anfang recht hart.

In der Damen-Bezirksoberliga trumpfte der TTC Thann zum dritten Mal in Folge auf. In der gleichen Liga siegten auch der TSV Unterlauter II, TSV Untersiemau und Spitzenreiter TSV Bad Rodach.

Damen, Verbandsliga Nordost

TTC Wohlbach - SV Mistelgau 8:5

Erst beim Stand von 4:4 gelang Wohlbach die Führung, die dann sicher in einem 8:5-Sieg mündete. Patricia Wachs hatte dabei mit drei Einzelsiegen den größten Anteil am Erfolg.

Ergebnisse: S. Wachs/Dötsch - Götz/Bursian 3:0, P. Wachs/S. Haas - Türk/Nützel 1:3, P. Wachs - Türk 3:0, S. Wachs - Götz 2:3, Dötsch - Bursian 3:0, S. Haas - Nützel 2:3, P. Wachs - Götz 3:0, S. Wachs - Türk 1:3, Dötsch - Nützel 3:2, S. Haas - Bursian 3:0, Dötsch - Götz 1:3, P. Wachs - Nützel 3:0, S. Wachs - Bursian 3:0. hb

Damen, Bezirksoberliga

TSV Unterlauter II - TTC Mannsgereuth 8:4

Bis zur knappen 4:3-Führung des TSV boten die Gäste noch Paroli. Mit drei Siegen am Stück zog Unterlauter auf 7:3 davon, so dass dem Heimerfolg nichts mehr im Wege stand.

Ergebnisse: Fischer/Meyer - Mahr/Völker 3:1, Roos/George - Hofmann/Frohna 0:3, Ross - Frohna 0:3, Fischer - Hofmann 3:0, George - Völker 3:0, Meyer - Mahr 3:1, Roos - Hofmann 1:3, Fischer - Frohna 3:2, George - Mahr 3:0, Meyer - Völker 3:0, George - Hofmann 2:3, Roos - Mahr 3:2.

TTC Thann - TTC Burgkunstadt 8:0

Die "Höchststrafe" erteilte Thann den Damen aus der Schuhstadt. Zweimal ging es knapp zu, doch auch in diesen Begegnungen ließen die Neustädterinnen nichts anbrennen.

Ergebnisse: Heumann/Pletl - Sesselmann/ Piwonski 3:0, Wittmann-Klose/Schmidt - Karnoll/Schlee 3:2, Wittmann-Klose - Schlee 3:0, Heumann - Karnoll 3:2, Schmidt - Piwonski 3:0, Pletl - Sesselmann 3:0, Wittmann-Klose - Karnoll 3:0, Heumann - Schlee 3:1.

TSV Untersiemau - TTC Neuses am Brand 8:5

Mehr Mühe als den TSV-Damen lieb war, hatten sie zunächst gegen das noch sieglose Schlusslicht. Die Gäste lagen mit 4:3 vorne. Doch dann ging ein Ruck durch das TSV-Quartett, wobei nur noch eines der folgenden sechs Einzel verloren ging.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Morgenroth/Spichal 1:3, Kirsch/Gläser - Brenner/Bauersachs 3:0, Dümmler - Brenner 3:0, Kirsch - Morgenroth 0:3, Roth - Bauersachs 3:0, Gläser - Spichal 0:3, Dümmler - Morgenroth 1:3, Kirsch - Brenner 3:0, Roth - Spichal 3:0, Gläser - Bauersachs 3:2, Roth - Morgenroth 0:3, Dümmler - Spichal 3:0, Kirsch - Bauersachs 3:0.

Damen, Bezirksklasse A

TSV Großwalbur - TSV Unterlauter III 0:8

Nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 24:3 verdeutlicht die Überlegenheit der Gäste.

Ergebnisse: Puff/Puff - Meyer/Meyer 0:3, Gottwald/Köhn - Scholz/Haagen 2:3, S. Puff - Scholz 0:3, Gottwald - C. Meyer 0:3, K. Puff - Haagen 0:3, Köhn - J. Meyer 1:3, S. Puff - C. Meyer 0:3, Gottwald - Scholz 0:3.

TTC Tiefenlauter V - TTC Wohlbach II 2:8

Bis zum knappen 2:3-Rückstand konnte Tiefenlauter noch etwas dagegenhalten.

Ergebnisse: Kirstner/Koch - Funk-Mascha/D. Abt 0:3, Ros/Heusinger - K. Abt/Lutz 3:0, Kirstner - D. Abt 1:3, Ros - Funk-Mascha 2:3, Heusinger - Lutz 3:1, Koch - K. Abt 0:3, Kirstner - Funk-Mascha 1:3, Ros - D. Abt 1:3, Heusinger - K. Abt 0:3, Koch - Lutz 0:3. TSV Meeder - FC Adler Weidhausen 8:0

Gleich beide Doppel und fünf der sechs Einzel waren bereits nach drei Durchgängen zugunsten von Meeder beendet.

Ergebnisse: Baudler/Bienek - Thiel/Fleischmann 3:0, Keller/Weisser - Hoger/Gregor-Nowak 3:0, Baudler - Thiel 3:0, Keller - Hoger 3:0, Bienek - Fleischmann 3:0, Weisser - Gregor-Nowak 3:1, Baudler - Höger 3:0, Keller - Thiel 3:0.

TTC Tiefenlauter III - TTV Altenkunstadt 8:3

Tiefenlauter verschaffte sich einen 3:0-Vorsprung und baute diesen im weiteren Verlauf auf fünf Zähler Abstand aus.

Ergebnisse: Treidler/Buhr - Dräger/Taube 3:0, Bähring/Dietel - Gebert-Scholl/Beier 3:2, Treidler - Beier 3:0, Bähring - Gebert-Scholl 2:3, Dietel - Taube 3:0, Buhr - Dräger 3:2, Treidler - Gebert-Scholl 0:3, Bähring - Beier 3:2, Dietel - Dräger 2:3, Buhr - Taube 3:2, Dietel - Gebert-Scholl 3:2. hf