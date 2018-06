Die WAB Kosbach betreut in Erlangen, Höchstadt und Adelsdorf seit über 30 Jahren Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und seit 2016 auch unbegleitete minderjährige Asylbewerber. Anlässlich dessen wird am Sonntag, 24. Juni, zu einem Sommerfest von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Verwaltung in den Schleienweg 11 eingeladen. Neben kulinarischen Schmankerln gibt es ein Kinderprogramm mit Schminken und Schmuckgestaltung sowie Livemusik. red