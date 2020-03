VW zum zweiten Mal verkratzt

Sachschaden von etwa 2000 Euro richtete ein Unbekannter an einem grauen VW an, der zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, in der Hegelstraße verkratzt wurde. Der unbekannte Täter zerkratzte die gesamte Beifahrerseite vom Tankdeckel bis zum vorderen Scheinwerfer. Das Fahrzeug wurde bereits Mitte vergangener Woche verkratzt, weshalb die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Täterhinweise erbittet. Beim Linksabbiegen hat es gekracht Beim Linksabbiegen vom Berliner Ring in die Pödeldorfer Straße hat am Sonntag um 18.45 Uhr ein Seat-Fahrer den VW einer Vorfahrtsberechtigten übersehen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Schwester bringt Bruder zur Polizei Am Sonntagabend wurde ein 21-Jähriger wegen Rauschgiftkonsums von seiner Schwester zur Polizeiwache gebracht. Gegenüber den Beamten gab der junge Mann den Konsum eines Joints zu und händigte einen weiteren aus. Griff in die Kasse misslingt Am Sonntagabend zwischen 23.35 und 23.40 Uhr nahm eine Kassiererin einer Spielhalle in der Pödeldorfer Straße einen akustischen Alarm wahr, als sie die Toilette aufsuchte. Wie sich während der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatte ein etwa 55-jähriger Mann, ca. 180 cm groß, südländisches Aussehen, versucht die Kasse zu öffnen, was ihm aber allerdings nicht gelang. Der Täter flüchtete. Mofafahrer stand unter Drogeneinfluss Am Sonntagnachmittag gegen 17.40 Uhr wurde am Frauenplatz ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Mofa kontrolliert, weil er ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert hatte. Während der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, was ein Urintest bei der Polizei positiv bestätigte. Neben eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz muss sich der junge Mann auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei ihm wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. pol